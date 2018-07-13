Згадати Все. Студентські загони

Звідки в радянських студентів виникало бажання провести свої канікули десь на будові чи на зборі врожаю? Пояснень кілька. Ця справа таки планова, і хтось зі студентів мав їхати в будь-якому випадку. Це називалося третій трудовий семестр. До того ж, можна було заробити кругленьку суму. Ну, і немалу роль відігравав юнацький романтизм.

Важка праця взамін на великі гроші. 5-7 тижнів роботи студента коштували понад півтисячі карбованців. У той час, коли стипендія – якихось півсотні.

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"За 7 тижнів ми заробляли близько 250-350 рублів. А з півночі я привіз трошки більше 800. І ми вважали, що це не надто вдалий будзагін", – розповів головний редактор журналу "Деньги.UA" Олександр Крамаренко.

Я з будзагону в Сургуті привезла 1200 карбованців. Два місяці. Мої батьки, бухгалтер і інженер, могли такі гроші заробити разом за 5-6 місяців,

– поділилась Лариса Хоманс.

Саме на північ вирушало найбільше студентів, аби прокладати газо- і нафтопроводи чи зводити автомагістралі, як от БАМ. Заробітки того вартували.

"Такими ударними будовами можна назвати БАМ. Байкало-Амурську магістраль, яку будував весь Союз. А в регіональному розумінні – Чорнобильську АЕС. Будзагін із мого курсу їхав на цю будову", – зазначив журналіст Сергій Сай-Боднар.

Таким дальнім поїздкам передували трудові вояжі в межах України.

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