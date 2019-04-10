Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2

Мифы о крымских татарах, насаженные еще в советские времена, работают и до сих пор. И чуть ли не интенсивнее всего эта кампания развернулась после так называемого дарения Крымской области Украине. Однако, крымские татары выдержали все трудности и таки вернулись в новые дома.

Депортация крымских татар

В 1954 году Никита Хрущев решил передать Крым Украине. И вокруг этого "жеста доброй воли" и до сих пор идут споры. Но подписи под указом ставил не только Хрущев, но и другие люди.

Об истории Крымского полуострова и его отношениях с Украиной – читайте больше в программе "Вспомнить Все"

В конце концов, в многолетних инсинуациях относительно подарка вообще нет смысла. На момент передачи Украине Крым был фактически обескровлен депортацией крымских татар и второй мировой войной. Тем временем советская власть прямо в дома крымчан начала завозить других жителей союзных республик. Такие действия можно называть цинизмом или жестокостью, но это ничего не изменит.

Таких людей называли погорельцами. Еще в 1944 году, когда выселили крымских татар, их завозили автобусами из российской провинции. Они просто заехали в дома на все готовое, но никак развиваться не хотели,

– вспомнил историк Андрей Швачко.

Сначала Крым заселяли только россиянами. Чтобы успокоить их мораль говорили, что раньше в Крыму жили "плохие" люди.



Принудительное выселение крымских татар

Правозащитник и диссидент Мустафа Джемилев отметил, что сейчас 90% русскоязычного населения Крыма – это люди, которые были переселены в Крым после депортации. Он добавил, что россиянам в Крыму в течение длительного времени доказывали законность депортации крымских татар.



Крымских татар высыляли целыми семьями

Передача Крыма Украине

Существует миф, что передача Крыма Украине – пьяное решение Никиты Хрущева. На самом же деле такая передача обусловлена экономической необходимостью и является совершенно логичной. В то время украинские националисты резко отреагировали на изменение статуса Крыма.

Только организация украинских националистов подчеркнула, что вопрос принадлежности полуострова имеет право решать только народ Крыма. Но отнюдь не Кремль. Поэтому Кремль должен сначала вернуть народ на свою родину, а уже потом, учитывая мнение крымских татар, передавать или не передавать их территорию,

– пояснил Мустафа Джемилев.

Советская пропаганда освещала передачу Крыма, как подарок старшего брата младшему. В конце концов полуостров поделили: север стал полностью украинским, а юг, где были наиболее привлекательные земли, доставались россиянам.

Многим россиянам, а особенно высшему составу, было разрешено выбирать место жительства. Поэтому большое количество людей приехали в Ялту и Севастополь. Там они несли идеологию "русского мира" и могучей СССР,

– добавил Андрей Швачко.

Больше – смотрите в выпуске.