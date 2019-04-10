Згадати Все: Український Крим. Частина 2

Міфи про кримських татар, насаджені ще в радянські часи, працюють і досі. І чи не найінтенсивніше ця кампанія розгорнулася після так званого дарування Кримської області Україні. Однак, кримські татари витримали всі труднощі і таки повернулися до нових домівок.

Депортація кримських татар

У 1954 році Микита Хрущов вирішив передати Крим Україні. І навколо цього "жесту доброї волі" і досі точаться суперечки. Але ж підписи під указом ставив не лише Хрущов, але й інші люди.

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Зрештою, у багаторічних інсинуаціях щодо подарунка взагалі немає сенсу. На момент передачі Україні Крим був фактично знекровлений депортацією кримських татар і другою світовою війною. Тим часом радянська влада просто у будинки кримців завозили інших мешканців союзних республік. Такі дії можна називати цинізмом чи жорстокістю, але це нічого не змінить.

Таких людей називали погорільцями. Ще у 1944 році, коли виселили кримських татар, їх завозили автобусами з російської провінції. Вони просто заїхали в будинки на все готове, але ніяк розвиватися не хотіли,

– згадав історик Андрій Швачко.

Спочатку Крим заселяли лише росіянами. Аби заспокоїти їхню мораль казали, що раніше у Криму жили "погані" люди.



Примусове виселення кримських татар



Правозахисник та дисидент Мустафа Джемілєв зауважив, що наразі 90% російськомовного населення Криму – це люди, що були переселені до Криму після депортації. Він додав, що росіянам в Криму протягом тривалого часу доводили законність депортації кримських татар.



Кримських татар висиляли цілими сім'ями

Передача Криму Україні

Існує міф, що передача Криму Україні – п'яне рішення Микити Хрущова. Насправді ж така передача зумовлена економічною необхідністю і є абсолютно логічною. В той час українські націоналісти різко відреагували на зміну статусу Криму.

Лише організація українських націоналістів наголосила, що питання приналежності півострова має право вирішувати лише народ Криму. Але аж ніяк не Кремль. Тож, Кремль має спочатку повернути народ на свою батьківщину, а вже потім, враховуючи думку кримських татар, передавати чи не передавати їх територію,

– пояснив Мустафа Джемілєв.

Радянська пропаганда висвітлювала передачу Криму, як подарунок старшого брата молодшому. Зрештою півострів поділили: північ став цілком українським, а південь, де були найбільш привабливі землі, діставалися росіянам.

Багатьом росіянам, а особливо вищому складу, було дозволено вибирати місце проживання. Відтак велика кількість людей приїхали у Ялту та Севастополь. Там вони несли ідеологію "русского міра" і могутньої СРСР,

– додав Андрій Швачко.

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