Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки

До того, как стать персонажем песни Кузьмы Скрябина и получить клеймо собачьей будки, этот транспорт вполне оправдывал свое название – маршрутное такси. О том, что это именно такси, свидетельствовали характерные "шашечки" на кузове, привязка к городскому таксопарку. В таких маршрутках стоячие места не были предусмотрены вообще. А проезд стоил в несколько раз дороже, чем на других видах транспорта.

"Рафик" – ласковое народное название латвийских автомобилей РАФ. Тогда они официально именовались автобусами особо малого класса. Наиболее популярная и массовая модификация РАФ-2203 "Латвия".

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О том, что это именно такси, свидетельствовали характерные шашечки на кузове автобуса и привязка к городскому таксопарку. В таких маршрутках стоячие места не были предусмотрены вообще. А проезд стоил в несколько раз дороже, чем на других видах транспорта.

Высший класс перевозок – это то, что отличало маршрутку от трамвая или троллейбуса. В крупных населенных пунктах "рафики" курсировали от станций метро до популярных объектов городской инфраструктуры: парков, выставочных центров или универмагов. Но позволить себе промчаться с ветерком на маршрутном такси могли далеко не все.

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В таких маршрутках не действовали льготы и проездные абонементы. Но была возможность выйти в любом месте – необязательно на остановке общественного транспорта. Все изменилось с приходом 1990-х годов. В большинстве городов произошёл упадок транспортной инфраструктуры, и маршрутки становятся основным, а иногда безальтернативным средством проезда. Появляются частные перевозчики, но "рафики" никуда не исчезают.

Уровень аварийной безопасности в первую очередь зависит от водителя, а он – человек занятой. В большинстве маршруток кондукторов не было, и человеку за рулем приходилось делать несколько дел одновременно. Задача каждого нормального водителя, который хочет подзаработать – взять как можно больше пассажиров. И здесь все методы приемлемы.

Многие водители были владельцами маршруток. А если это твой микроавтобус, то и правила твои. И украшать салон можно как угодно. Народный тюнинг – еще одна фишка украинских маршрутчиков. А еще наши маршрутчики – любители облепить салон религиозной атрибутикой. Но беда в том, что даже если вся маршрутка пестрит позолоченными иконами, это не всегда убережет тебя от хамовитости водителя.

Уважительное отношение к деньгам – особая черта водителей маршруток. Независимо от того, в каком состоянии автомобиль, с бухгалтерией у них – всегда полный порядок. Относительно денег есть один интересный факт. Все водители делятся на две категории. Есть те, кто берут деньги на входе, и те, кто на выходе. Все зависит от региональных особенностей. На потом водители никогда не откладывают принудительное прослушивание музыкальных произведений. И неважно, что тебе не нравится та или иная песня. Музыкальный вкус водителя – единственный критерий выбора репертуара. И вкус этот, как правило, довольно специфический.

Пассажиры маршрутки – это отдельная тема. Основной контингент – это простой рабочий люд, студенты и пенсионеры. Конфликт поколений – то, что сопровождает практически каждую поездку в маршрутке. Особенно летом. Когда кто-то хочет открыть окно, а кто-то боится заболеть. Самый большой ад как для пассажиров, так и для водителя – это время пик. Втиснуться в нафаршированный людьми транспорт – это еще полбеды. А вот как выдержать эту неповторимую смесь запахов и концентрацию проклятий? Особенно аккуратным надо быть с людьми в нетрезвом состоянии.

Сейчас засилье маршруток – настоящая беда для наших дорог. Некоторые действительно не имеют альтернативы, когда добраться на работу или дома можно только этой желтой душегубкой на колесах. Но если есть время и вдохновение – лучше пройдитесь пешком.

Подробнее о маршрутках и их особенностях – смотрите в программе.