Вспомнить Всё. Первые иномарки

К концу 80-ых их в распоряжении имели только партийные вожди и суперзаслуженные деятели культуры. И уже именно под 90-е ушлые ребята начали завозить иномарки из-за границы уже и для простого люда. Ну, как простого ... Тогда все понимали: если управляет иномаркой – значит, уважаемый человек. А каждый из них выбирал себе иномарку по вкусу.

Быть владельцем легкового автомобиля в Союзе – означало принадлежать к особой касте людей. Наряду с квартирой и дачей, машина – один из трёх атрибутов мегауспешного человека.

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Пределом мечтаний для простого человека были "Жигули". Но сначала надо было собрать необходимую сумму, а потом еще с десяток лет простоять в очереди. Ну, а управлять автомобилем иностранного производства – это что-то из разрядку фантастики. Даже просто увидеть иномарку на улице для советского человека – уже событие. Впечатлений на целый год вперед.

Откуда же в Союзе брались иномарки? Во-первых, это были трофейные немецкие автомобили. Но как иномарки попадали за железный занавес после войны? В первую очередь, вместе с иностранными дипломатами. Mercedes или Cadillak можно было увидеть на улицах больших городов у посольств и консульств. Ну, а еще продукцию западного автопрома любили партийные лидеры. В автопарке Никиты Хрущева были, например, Linkoln Zephyr. Сыну он подарил Fiat, а дочери кабриолет Renault Floride.



Linkoln Zephyr



Вот такой Fiat подарил Хрущев сыну



Подарок дочери – кабриолет Renault Floride

Ну, а о гараже товарища Брежнева вообще ходили легенды. Тут тебе и Rolls-Royce Silver Shadow, и Cadillac Eldorado, и Mercedes-Benz 600 Pullman, и Nissan President и даже Maserati. И это далеко не полный список. Причем эти машины генсек не покупал. Зная страсть Леонида Ильича к автотехнике, лидеры западных государств лично дарили ему автомобили.



Rolls–Royce Silver Shadow

Кроме партийного руководства, наличием в гараже иномарки могли похвастаться и советские знаменитости. Юрий Гагарин был владельцем французского спорткара Matra с кузовом из стеклопластика. Ну, а Владимир Высоцкий менял иномарки, как перчатки. Начал с Reno, затем BMW и в конце – роскошный Mercedes.

О том, какие иномарки любили украинские селебритис – смотрите в программе.