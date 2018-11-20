Згадати Все. Перші іномарки

До кінця 80-их їх у розпорядженні мали тільки партійні вожді та суперзаслужені діячі культури. І вже саме під 90-і метикуваті хлопці почали завозити іномарки з-за кордону і вже для простого люду. Ну, як простого... Тоді всі розуміли: якщо кермує іномаркою – значить, поважна людина. А кожен з них обирав собі іномарку до смаку.

Бути власником легкового автомобіля в Союзі – означало належати до особливої касти людей. Поряд із квартирою та дачею, машина – один із трьох атрибутів мегауспішної людини.

Читайте також: Згадати Все. Зрівнялівка

Вершиною мрій для простої людини були Жигулі. Але спочатку треба було зібрати необхідну суму, а потім ще з десяток років простояти в черзі. Ну а керувати автомобілем іноземного виробництва – це щось із розрядку фантастики. Навіть просто побачити іномарку на вулиці для радянської людини – вже подія. Вражень на цілий рік наперед.

Звідки ж у Союзі брались іномарки? По-перше, це були трофейні німецькі автомобілі. Але як іномарки потрапляли за залізну завісу після війни? В першу чергу, разом із іноземними дипломатами. Mercedes чи Cadillak можна було побачити на вулицях великих міст біля посольств і консульств. Ну а ще продукцію західного автопрому полюбляли партійні лідери. В автопарку Микити Хрущова були, наприклад, Linkoln Zephyr. Сину він подарував Fiat, а дочці кабріолет Renault Floride.



Linkoln Zephyr



Ось такий Fiat подарував Хрущов сину



Подарунок дочці – кабріолет Renault Floride

Ну а про гараж товариша Брежнєва взагалі ходили легенди. Тут тобі і Rolls-Royce Silver Shadow, і Cadillac Eldorado, і Mercedes-Benz 600 Pullman, і Nissan President і навіть Maserati. І це далеко не повний список. Причому ці машини генсек не купував. Знаючи пристрасть Леоніда Ілліча до автотехніки, лідери західних держав особисто дарували йому автомобілі.



Rolls-Royce Silver Shadow

Крім партійного керівництва, наявністю в гаражі іномарки могла похвалитися й радянські знаменитості. Юрій Гагарін був власником французького спорткару Matra з кузовом зі склопластику. Ну а Володимир Висоцький змінював іномарки, як рукавички. Почав із Reno, потім BMW і врешті –розкішний Mercedes.

Про те, які іномарки полюбляли українські селебрітіс – дивіться у програмі.