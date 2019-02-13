Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
Советское общество не могло жить без парадоксов и идеологической лжи, умело навешанной на уши. Этим профессионально занимались еще с детского сада и школы. И при этом критически проверить выдумки часто просто не было возможности.
"Первый парадокс советской системы заключался в том, что в магазинах ничего нет, а в холодильниках все есть. Второй парадокс, что в холодильниках все есть, но ругают власть. А третий парадокс, что ругают власть, но все кричат "Ура", – вспомнил писатель-издатель Дмитрий Капранов.
Смотрите первую часть программы Вспомнить Всё о мифах, в которые верили люди в СССР
Под возгласами "Ура" рядовые труженики верили в полную чушь, которыми их кормила партия. Мифы о мире, равенстве, счастье и братстве были на самом деле построены на шатком фундаменте.
Советская мифология берет свое начало еще с Октябрьской революции.
Конечно, революция была суперсобытием мирового масштаба, которое изменило судьбу нашей страны и мира,
– сказал информационный директор "24 канала" Анатолий Яворский.
На самом деле героически штурмовали винные погреба Зимнего дворца. А Николай Второй сам отрекся от престола в пользу своего сына. Но большевистские мифотворцы по-своему увековечили революцию и Ленина. Образ доброго дедушки Ленина изображали с детьми. Он был везде – от портретов до значков.
Агитация с Владимиром Лениным в СССР
Изображения с Лениным и детьми были повсюду
А настоящую революцию в создании мифов вызвала Вторая мировая война. Истории о самопожертвовании ради великой победы были особенно ценными. Во время войны в них было легко поверить.
Людям рассказывали мифы об Александре Матросове
Много было фейковых героев, которых искусственно создали. Часто настоящие герои доживали в нищете или вообще доживали жизнь в Гулаге,
– пояснил информационный директор "24 канала".
Какие мифы распространялись в СССР о США – смотрите в программе.