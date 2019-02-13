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      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2

      Вспомнить все 86 Читати новину українською

      Советское общество не могло жить без парадоксов и идеологической лжи, умело навешанной на уши. Этим профессионально занимались еще с детского сада и школы. И при этом критически проверить выдумки часто просто не было возможности.

      "Первый парадокс советской системы заключался в том, что в магазинах ничего нет, а в холодильниках все есть. Второй парадокс, что в холодильниках все есть, но ругают власть. А третий парадокс, что ругают власть, но все кричат "Ура", – вспомнил писатель-издатель Дмитрий Капранов.

      Смотрите первую часть программы Вспомнить Всё о мифах, в которые верили люди в СССР

      Под возгласами "Ура" рядовые труженики верили в полную чушь, которыми их кормила партия. Мифы о мире, равенстве, счастье и братстве были на самом деле построены на шатком фундаменте.

      Советская мифология берет свое начало еще с Октябрьской революции.

      Конечно, революция была суперсобытием мирового масштаба, которое изменило судьбу нашей страны и мира,
      – сказал информационный директор "24 канала" Анатолий Яворский.

      На самом деле героически штурмовали винные погреба Зимнего дворца. А Николай Второй сам отрекся от престола в пользу своего сына. Но большевистские мифотворцы по-своему увековечили революцию и Ленина. Образ доброго дедушки Ленина изображали с детьми. Он был везде – от портретов до значков.

      ленін діти
      Агитация с Владимиром Лениным в СССР

      ленін діти
      Изображения с Лениным и детьми были повсюду

      А настоящую революцию в создании мифов вызвала Вторая мировая война. Истории о самопожертвовании ради великой победы были особенно ценными. Во время войны в них было легко поверить.

      Олександра Матросов
      Людям рассказывали мифы об Александре Матросове

      Много было фейковых героев, которых искусственно создали. Часто настоящие герои доживали в нищете или вообще доживали жизнь в Гулаге,
      – пояснил информационный директор "24 канала".

      Какие мифы распространялись в СССР о США – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины СССР История Вспомнить все
      Источник: 24 канал
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