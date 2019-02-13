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      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2

      Згадати все 50 Читать новость на русском

      Радянське суспільство не могло жити без парадоксів та ідеологічної брехні, уміло навішаної на вуха. Цим професійно займалися ще із дитячого садка та школи. І при цьому критично перевірити вигадки часто просто не було можливості.

      "Перший парадокс радянської системи полягав в тому, що в магазинах нічого нема, а в холодильниках все є. Другий парадокс, що в холодильниках все є, але лають владу. А третій парадокс, що лають владу, але всі кричать "Ура", – пригадав письменник-видавець Дмитро Капранов. 

      Дивіться першу частину програми Згадати Все про міфи, в які вірили люди в СРСР

      Під вигуками "Ура" пересічні трударі вірили у цілковиті нісенітниці, якими їх годувала партія. Міфи про мир, рівність, щастя та братерство були насправді збудовані на хиткому фундаменті.

      Радянська міфологія бере свій початок ще з Жовтневої революції.

      Звісно, що революція була суперподією світового масштабу, яка змінила долю нашої країни й світу,
      – зазначив інформаційний директор "24 каналу" Анатолій Яворський. 

      Насправді героїчно штурмували винні погреби Зимового палацу. А Микола Другий сам зрікся престолу – на користь свого сина. Але більшовицькі міфотворці по-своєму увіковічили революцію та Леніна. Образ доброго дідуся Леніна зображували з дітьми. Він був всюди від портретів до значків.

      ленін діти
      Агітація Володимира Леніна у СРСР

      ленін діти
      Зображення з Леніном і дітьми були повсюди

      Та справжню революцію у створенні міфів спричинила Друга світова війна. Історії про самопожертву заради великої перемоги були особливо цінними. Під час війни в них було легко повірити.

      Олександра Матросов
      Людям розповідали міфи про Олександра Матросова

      Багато було фейкових героїв, яких штучно створили. Часто справжні герої доживали в бідності або взагалі доживали життя в ГУЛАГу,
      – пояснив інформаційний директор "24 каналу".

      Які міфи поширювались в СРСР про США – дивіться у програмі. 

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      Теги: Новини України Згадати все Історія СРСР
      Джерело: 24 канал
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