Згадати Все: Радянські міфи, частина 2

Радянське суспільство не могло жити без парадоксів та ідеологічної брехні, уміло навішаної на вуха. Цим професійно займалися ще із дитячого садка та школи. І при цьому критично перевірити вигадки часто просто не було можливості.

"Перший парадокс радянської системи полягав в тому, що в магазинах нічого нема, а в холодильниках все є. Другий парадокс, що в холодильниках все є, але лають владу. А третій парадокс, що лають владу, але всі кричать "Ура", – пригадав письменник-видавець Дмитро Капранов.

Дивіться першу частину програми Згадати Все про міфи, в які вірили люди в СРСР

Під вигуками "Ура" пересічні трударі вірили у цілковиті нісенітниці, якими їх годувала партія. Міфи про мир, рівність, щастя та братерство були насправді збудовані на хиткому фундаменті.

Радянська міфологія бере свій початок ще з Жовтневої революції.

Звісно, що революція була суперподією світового масштабу, яка змінила долю нашої країни й світу,

– зазначив інформаційний директор "24 каналу" Анатолій Яворський.

Насправді героїчно штурмували винні погреби Зимового палацу. А Микола Другий сам зрікся престолу – на користь свого сина. Але більшовицькі міфотворці по-своєму увіковічили революцію та Леніна. Образ доброго дідуся Леніна зображували з дітьми. Він був всюди від портретів до значків.



Агітація Володимира Леніна у СРСР



Зображення з Леніном і дітьми були повсюди

Та справжню революцію у створенні міфів спричинила Друга світова війна. Історії про самопожертву заради великої перемоги були особливо цінними. Під час війни в них було легко повірити.



Людям розповідали міфи про Олександра Матросова

Багато було фейкових героїв, яких штучно створили. Часто справжні герої доживали в бідності або взагалі доживали життя в ГУЛАГу,

– пояснив інформаційний директор "24 каналу".

Які міфи поширювались в СРСР про США – дивіться у програмі.