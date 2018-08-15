Вспомнить Всё. Советский плагиат

Одной из главных задач первого главного управления КГБ была охота за технологиями, которые Союз не мог получить легально. Касалось это не только автомобилей, самолетов и ракет. Даже, казалось бы, простенькие бытовые вещи тоже часто оказались ... или точным копированием или откровенным плагиатом.

Хвастаясь достижениями советского автопрома, тогдашние идеологи сознательно игнорировали одну, но едва ли не самую важную деталь. Этот ГАЗ – точная копия американского Ford. Даже с эмблемой особо не мудрили.

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ГАЗ VS Ford

Такое сходство легко объяснить. Штаты тогда еще не были врагом, и именно американские технологии легли в основу так называемой индустрилализации.

Разрабатывала проект ДнепроГЭСа компания R&G Cooper Engineering. Это американская компания, а оборудование ставила компания Siemens,

– рассказал народный артист Украины Дмитрий Мага.

Уровень советских технологий не позволял самостоятельно запустить даже самое примитивное производство. На протяжении 30-х годов американцы построили в Союзе более полутора тысяч заводов и фабрик. Денег большевистские вожди не жалели, как и жизнь миллионов украинских крестьян. Американские мозги, умноженные на деньги, полученные от экспорта зерна, плюс бесплатная рабочая сила заключенных ГУЛАГа – вот и вся формула советской промышленности.

Конечно, об американском след в якобы экономическом чуде, тогда не вспоминали. Более того, получив необходимые технологии, советские чиновники тут же разрывали контракты с иностранцами. А тех, кто был связан с закупкой импортного оборудования, объявили врагами народа. К тому же, зачем покупать западные технологии, если их можно ... украсть.

Какие американские технологии присвоил Союз – смотрите в программе.