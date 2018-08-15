Згадати Все. Радянський плагіат

Одним із головних завдань першого головного управління КДБ було полювання за технологіями, які Союз не міг отримати легально. Стосувалося це не лише автомобілів, літаків і ракет. Навіть, здавалося би, простенькі побутові речі теж часто виявились ... або точним копіюванням, або відвертим плагіатом.

Вихваляючись досягненнями радянського автопрому, тодішні ідеологи свідомо ігнорували одну, але чи не найважливішу деталь. Цей ГАЗік – точнісінька копія американського Ford. Навіть з емблемою особливо не мудрували.

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ГАЗ VS Ford

Таку схожість легко пояснити. Штати ще тоді не були ворогом, і саме американські технології лягли в основу так званої індустрілалізації.

Розробляла проект ДніпроГЕСу компанія R&G Cooper Engineering. Це американська компанія, а обладнання ставила компанія Siemens,

– розповів народний артист України Дмитро Мага.

Рівень радянських технологій не дозволяв самотужки запустити навіть найбільш примітивне виробництво. Впродовж 30-х років американці побудували в Союзі понад півтори тисячі заводів і фабрик. Грошей більшовицькі вожді не шкодували, як і життя мільйонів українських селян. Американські мізки, помножені на гроші, отримані від експорту зерна, плюс безкоштовна робоча сила в’язнів ГУЛАГу – ось і вся формула радянської промисловості.

Звісно, про американський слід в нібито економічному диві, тоді не згадували. Більше того, отримавши необхідні технології, радянські чиновники тут же розривали контракти з іноземцями. А тих, хто був пов’язаний з закупівлею імпортного обладнання, оголосили ворогами народу. До того ж, навіщо купувати західні технології, якщо їх можна... вкрасти.

Які американські технології привласнив Союз – дивіться у програмі.