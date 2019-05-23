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      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1

      Вспомнить все 6 Читати новину українською

      Голоса – враждебные, окружение – неблагонадежное, за рубежом – воинственные народы. И только в Союзе все бело-пушистые, общество – здоровое, а в стране не происходит никаких негативных событий. Ни катастроф тебе, ни аварий.

      "Железный занавес" пощупать нельзя. Хотя некоторые историки это препятствие таки связывают с вполне себе реальным забором.

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      "В американской прессе "Железный занавес" появился , после того, как появилась Берлинская стена. Именно тогда было впервые использовано это выражение", – рассказал историк и писатель Павел Бондаренко.

      Это лишь пол правды, потому что в литературе термин "железный занавес" появляется задолго до событий Второй мировой войны.

      Его ввел впервые российский писатель Розанов в 20-е годы, когда осмысливал события большевистского переворота 1917 года. Тогда большевики начали строить социалистическое государство и рассказывали населению, что мы оказались во враждебном окружении,
      – заявил историк Олег Бажан.

      Но в современном понимании этот термин впервые употребил Уинстон Черчилль.

      Вінстон Черчилль
      Речь Черчилля, когда он впервые употребил термин "железный занавес"

      "Оно появилось в 1946 году, когда 5 марта Черчилль в Фултоне заявил, что от Щецина на Балтике опустился "железный занавес". Там нет демократии и везде царит тоталитаризм, – объяснил историк Виктор Крупина.

      И речь дала старт еще одному эпохальному событию. Термин "холодная война" прозвучал не впервые, но заработал именно после фултонской речи

      Эта речь считается началом Холодной войны двух систем. И именно со ссылкой на Черчилля этот термин употреблялся учеными,
      – добавил историк Виктор Крупина.

      Что вкладывал в слова "железный занавес" сам Уинстон Черчилль? "Этот срок характеризовал разделение Европы на две сферы влияния после Второй мировой войны. С одной стороны мир демократии, а с другой стороны тоталитарный СССР", – рассказал историк Василий Павлов.

      Вінстон ЧерчилльУинстон Черчилль

      Каким был этот "железный занавес"? Целый щит нелепых запретов и ограничений доступа к информации. Для обычного "хомо советикус" – этот занавес прежде всего перекрывал возможность выезда за границу.

      Чтобы советское общество не могло знать, что происходит на Западе. А также, чтобы было оторвано от наработок политико-экономической мысли, культурных европейских государств
      – историк Олег Бажан.

      Отсутствие шанса сравнивать. Тоталитарный совок сделал все, чтобы законсервировать общество в мифах о счастливой советской действительности.

      Радянський союз
      Советский Союз

      "Советский Союз не допускал брожения в умах разочарования, которое бы опиралось на сравнении неподконтрольной информации о жизни на Западе и в Союзе. Иначе это бы повлекло разочарование системой СССР и нанесло бы репутационные потери", – объяснил историк Виктор Крупина.

      А тем временем отечественный агитпроп из телевизоров кормит "хомо советикус" информацией об ужасной и бедной жизни в капиталистических странах. А также о вечном враге – Америке, которая только и выжидает возможности напасть на "мирный" Советский Союз. Но и этим россказням верили не все. Достаточно было иметь радиотранзистор, типа "Океан".

      Это "Голос Америки", это Deutsche Welle, BBC, "Радио Свобода". "Голосу Америки" не очень доверяли, потому что те имели образ главного врага, который занимается пропагандой. Так же немецкий – фашисты. Чуть больше доверяли BBC. И, как самой демократической – "Радио Свобода",
      – рассказал историк Павел Бондаренко.

      Вражеские голоса – именно так называли иностранные радиостанции в советских спецслужбах. И госмашина всячески пыталась блокировать даже этот единственный способ услышать информацию с той стороны "железного занавеса".

      "В Киеве стояли глушительные аппараты в костеле возле республиканского стадиона. Чтобы киевляне не знали и не узнавали чем живет мир", – добавил историк Олег Бажан.

      Конечно, это глушение во многом выглядело, как борьба с ветряными мельницами. Ибо кто хотел слышать, тот слушал.

      Кто хотел узнавать, что делается в мире пытались уехать из больших городов. Потому что глушилки стояли, как правило, в крупных городах. И если ты уезжал на 20-50 километров и включал вражеский голос в 4-5 утра, то мог услышать без помех,
      – объяснил историк Олег Бажан.

      Да и сами радиостанции, которые ориентировались на советского слушателя, всячески пытались обойти систему.

      Радянські радіоприймачіСоветские радиоприемники

      "BBC транслировало на определенной частоте и глушилка ее блокировала. Однако через 15 мин BBC корректировала частоту и глушение на время теряло свой смысл. Сигнал снова проникал. Советские любознательные люди могли услышать правду, которую не успели заглушить", – рассказал историк Виктор Крупина .

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      Наиболее удивительно то, что советский слушатель в этих враждебных голосах искал не столько информацию о том, что происходит за рубежом, сколько ждал новостей о советском союзе. Потому что часто о важном не писали в советской прессе.

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      Теги: Новости Украины Новости США История СССР Вспомнить все Медиа СМИ
      Источник: 24 канал
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