Власть Китая решила вернуть жесткие карантинные ограничения в пригород Пекина. Недавно там зафиксировали новую вспышку коронавируса.

Говорится об уезде Аньсинь, где проживает полмиллиона человек. Об этом сообщает AFP.

Важно Резкий скачек с больными COVID-19 в Чехии: столько инфицированных фиксировали еще в апреле

Что известно о коронавирусе в Аньсине

Уезд Аньсинь расположен в 150 километрах от Пекина. Там COVID-19 обнаружили у 12 человек. Кроме того, именно из Аньсиня поставляли воду на пекинский рынок "Синьфади", откуда коронавирус распространился в китайскую столицу.

Что предусматривает усиление карантина

Запрет выхода из дома без крайней необходимости. Выходить может один представитель каждой семьи. Частично ограничили выезд.

Обратите внимание Трамп называет коронавирус оскорбительными для Китая словами и говорит, что может придумать еще

Уезд Аньсинь, где усиливают карантин: карта

Какова ситуация в Пекине