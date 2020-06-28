Вспышка коронавируса в Пекине: власть вернула строгий карантин
Власть Китая решила вернуть жесткие карантинные ограничения в пригород Пекина. Недавно там зафиксировали новую вспышку коронавируса.
Говорится об уезде Аньсинь, где проживает полмиллиона человек. Об этом сообщает AFP.
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Что известно о коронавирусе в Аньсине
Уезд Аньсинь расположен в 150 километрах от Пекина. Там COVID-19 обнаружили у 12 человек. Кроме того, именно из Аньсиня поставляли воду на пекинский рынок "Синьфади", откуда коронавирус распространился в китайскую столицу.
Что предусматривает усиление карантина
- Запрет выхода из дома без крайней необходимости.
- Выходить может один представитель каждой семьи.
- Частично ограничили выезд.
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Уезд Аньсинь, где усиливают карантин: карта
Какова ситуация в Пекине
- За минувшие сутки в столице Китая обнаружили только 14 случаев COVID-19. А после начала вспышки, начавшейся с середины июня, коронавирусом заболели 311 человек.
- 13 июня в районе Фэнтай в Пекине ввели режим военного времени после того, как на рынке "Синьфади" обнаружили вспышку коронавируса. Там COVID-19 подтвердили у двух мужчин, которые работали в мясном отделе.
- После этого власть Пекина решила протестировать всех работников рынка и временно остановила работу еще восьми оптовых рынков.
- 16 июня из-за вспышки коронавируса городская власть Пекина запретила выезд из него людям, которые находятся в группе высокого риска, а также частично остановила работу общественного транспорта.