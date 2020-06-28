Спалах коронавірусу у Пекіні: влада повернула суворий карантин
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Влада Китаю вирішила повернути жорстокі карантинні обмеження у передмістя Пекіна. Нещодавно там зафіксували новий спалах коронавірусу.
Мовиться про повіт Аньсинь, де мешкає пів мільйона людей. Про це повідомляє AFP.
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Що відомо про коронавірус в Аньсині
Повіт Аньсинь розташований за 150 кілометрів від Пекіна. Там COVID-19 виявили у 12 людей. Крім того, саме з Аньсиня постачали воду до пекінського ринку "Сіньфаді", звідки коронавірус поширився у китайській столиці.
Що передбачає посилення карантину
- Заборона виходу з дому без нагальної потреби.
- Виходити може один представник кожної сім’ї.
- Частково обмежили виїзд.
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Повіт Аньсинь, де посилюють карантин: карта
Яка ситуація у Пекіні
- За минулу добу у столиці Китаю виявили лише 14 випадків COVID-19. А після початку спалаху, що почався із середини червня, на коронавірус захворіли 311 людей.
- 13 червня у районі Фентай у Пекіні ввели режим воєнного часу після того, як на ринку "Сіньфаді" виявили спалах коронавірусу. Там COVID-19 підтвердили у двох чоловіків, які працювали у м'ясному відділі.
- Після цього влада Пекіна вирішила протестувати всіх працівників ринку та тимчасово зупинила роботу ще восьми гуртових ринків.
- 16 червня через спалах коронавірусу міська влада Пекіна заборонила виїзд із нього людям, які перебувають у групі найвищого ризику, а також частково зупинила роботу громадського транспорту.