Влада Китаю вирішила повернути жорстокі карантинні обмеження у передмістя Пекіна. Нещодавно там зафіксували новий спалах коронавірусу.

Мовиться про повіт Аньсинь, де мешкає пів мільйона людей. Про це повідомляє AFP.

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Що відомо про коронавірус в Аньсині

Повіт Аньсинь розташований за 150 кілометрів від Пекіна. Там COVID-19 виявили у 12 людей. Крім того, саме з Аньсиня постачали воду до пекінського ринку "Сіньфаді", звідки коронавірус поширився у китайській столиці.

Що передбачає посилення карантину

Заборона виходу з дому без нагальної потреби. Виходити може один представник кожної сім’ї. Частково обмежили виїзд.

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Повіт Аньсинь, де посилюють карантин: карта

Яка ситуація у Пекіні