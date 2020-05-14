Вспышка коронавируса в прокуратуре Прикарпатья: болезнь выявили у 9 работников

В Ивано-Франковске вспышку коронавируса зафиксировали в областной прокуратуре. Диагноз COVID-19 подтвердили у девятерых сотрудников учреждения.

Заболевание обнаружили неожиданно – во время проведения планового тестирования, инициированного Министерством здравоохранения. Об этом пишет "ТСН" со ссылкой на онлайн-брифинг главы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива.

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Некоторые из работников даже не подозревали, что являются носителем вируса, так как у них не было никаких симптомов болезни. Поэтому сотрудники продолжали ходили на работу.

По словам главы Ивано-Франковской ОГА, было задание провести тестирование всех правоохранителей и медиков. "Действительно, устанавливаются такие случаи, что и сами пациенты не догадываются. Потому что болезнь может протекать абсолютно бессимптомно", – объяснил Виталий Федорив.

В здании прокуратуры уже провели дезинфекцию. Сейчас медики устанавливают людей, которые контактировали с инфицированными.

Что известно о коронавирусе на Прикарпатье: коротко

По состоянию на 14 мая в Ивано-Франковской области зафиксировали 65 новых случаев инфицирования коронавирусом. В целом там подтвердили 1 166 случаев.

13 мая в Ивано-Франковской центральной клинической больнице от коронавирусной инфекции умерла 19-летняя девушка. По словам главы областной ОГА, она заболела еще 7 апреля, лечилась амбулаторно с диагнозом мононуклеоз.



Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала