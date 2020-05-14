Спалах коронавірусу в прокуратурі Прикарпаття: хворобу виявили в 9 працівників

В Івано-Франківську спалах коронавірусу зафіксували в обласній прокуратурі. Діагноз COVID-19 підтвердили у дев'ятьох співробітників установи.

Захворювання виявили неочікувано – під час проведення планового тестування, ініційованого Міністерством охорони здоров'я. Про це пише "ТСН" з посиланням на онлайн-брифінг голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва.

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Дехто з працівників навіть не підозрював, що є носієм вірусу, адже у них не було жодних симптомів хвороби. Тож співробітники продовжували ходили на роботу.

За словами голови Івано-Франківської ОДА, було завдання провести тестування всіх правоохоронців та медиків. "Дійсно, встановлюються такі випадки, що й самі пацієнти не здогадуються. Тому що хвороба може протікати абсолютно безсимптомно", – пояснив Віталій Федорів.

У будівлі прокуратури вже провели дезінфекцію. Наразі медики встановлюють людей, що контактували з інфікованими.

Що відомо про коронавірус на Прикарпатті: коротко

Станом на 14 травня в Івано-Франківській області зафіксували 65 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом там всього підтвердили 1166 випадків.

13 травня в Івано-Франківській центральній клінічній лікарні від коронавірусної інфекції померла 19-річна дівчина. За словами голови обласної ОДА, вона захворіла ще 7 квітня, лікувалася амбулаторно з діагнозом мононуклеоз.



Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 каналу