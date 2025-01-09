Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

К теме Вашингтон и Киев ожидали, что переговоры с Кремлем пройдут в первой половине 2025 года, – CNN

Что известно об отмененной встрече Зеленского и Байдена

По данным журналистов, Джо Байден отменил последнюю запланированную зарубежную поездку при своем президентстве за несколько часов до отъезда из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Глава США должен был отправиться в Рим и Ватикан через несколько часов после выступления на похоронах 39-го американского президента Джимми Картера в Вашингтоне. Теперь Байден останется в Белом доме, чтобы следить за развитием событий с масштабными пожарами в Калифорнии.

В издании рассказали, что у Байдена были запланированы переговоры с Папой Римским, премьер-министром Италии Джорджией Мелони, а завершить поездку должна была личная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

К слову, в результате лесных пожаров в Калифорнии уже сгорели более 2 тысяч домов. Известно о 5 погибших, десятки тысяч людей, в том числе и мировые звезды, должны были эвакуироваться из зоны возможного опрокидывания возгорания.