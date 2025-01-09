Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

До теми Вашингтон і Київ очікували, що переговори з Кремлем пройдуть у першій половині 2025 року, – CNN

Що відомо про скасовану зустріч Зеленського і Байдена

За даними журналістів, Джо Байден скасував останню заплановану закордонну поїздку за свого президентства за кілька годин до від'їзду через лісові пожежі в Лос-Анджелесі.

Очільник США мав вирушити до Риму та Ватикану через кілька годин після виступу на похоронах 39-го американського президента Джиммі Картера у Вашингтоні. Тепер Байден залишиться у Білому домі, щоб стежити за розвитком подій із масштабними пожежами у Каліфорнії.

У виданні розповіли, що у Байдена були заплановані переговори з Папою Римським, прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, а завершити поїздку мала особиста зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії уже згоріли понад 2 тисячі будинків. Наразі відомо про 5 загиблих, десятки тисяч людей, в тому числі й світові зірки, мусили евакуюватися із зони можливого перекидання займання.