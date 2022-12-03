Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс. Главным аспектом возможных переговоров Байдена и Путина остается принцип "ничего об Украине без Украины".

Обратите внимание Нужно давление окружения на Путина, – эксперт объяснил заявление Байдена о переговорах с Россией.

Каковы условия возможной встречи

На заявление Джо Байдена в Кремле уже отреагировали и для переговоров просят, чтобы Вашингтон признал временно оккупированные территории Украины российскими. Нед Прайс подчеркнул, что позиция США неизменна – никто не будет признавать этого, ведь и Вашингтон, и союзники поддерживают украинский суверенитет и территориальную целостность.

В то же время, если все же Кремль продемонстрирует заинтересованность в переговорах и свое желание прекратить войну, переговоры Байдена и Путина вполне возможны, однако глава Белого дома будет консультироваться с союзниками по НАТО и с украинскими партнерами.

Но пока Путин не проявляет интереса к прекращению войны, США будут делать все, чтобы позиция Кремля изменилась. Представитель Госдепа подчеркнул, что этому, в частности, должна способствовать военная помощь Украине, ведь она не только усиливает украинскую армию и помогает в возвращении захваченных территорий, но и может побуждать Россию искать дипломатического урегулирования.

Поэтому Нед Прайс заверил, что США в дальнейшем будут оказывать военную помощь Украине и делать все необходимое для привлечения России к ответственности за содеянное.

Оказание такой помощи в сфере безопасности не только поможет изменить условия на поле боя, побуждая россиян участвовать в настоящей дипломатии, чего они до сих пор не желали делать, но в конечном счете это также укрепит позицию Украины за столом переговоров, если и когда этот стол появится,

– подчеркнул Прайс.

Байден готов ко встрече с Путиным

С началом полномасштабной войны России против Украины все контакты Белого дома и Кремля были прекращены. Однако 1 декабря президент США Джо Байден заявил, что готов к прямым переговорам с диктатором, если тот выведет войска из Украины и проявит заинтересованность в завершении войны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не собирается выводить свои войска из Украины и будет продолжать войну, но цинично добавил, что "Путин открыт к переговорам". Однако рупор Путина добавил, что факт непризнания Вашингтоном оккупированных территорий Украины российскими "усложняет поиск основ для переговоров".