Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, такими заявлениями американцы дают россиянам возможность выйти из ситуации, то есть они не загоняют их в тупик.

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Зачем США переговоры с Путиным

Как объяснил Ступак, на Западе есть понимание того, что если россиян загнать в тупик, то они все объединятся вокруг Путина и еще долго будут пытаться сопротивляться, потому что осознают, что "сядут все".

Байден же хочет дать россиянам возможность маневра, чтобы российская элита смогла давить на Путина, и, например, сказать: "Смотри, Байден предлагает переговоры. Может, черт с ней, с этой Украиной? Мы ведь там все уже сделали, Украина разрушена, ничего нет. Давай сядем за стол переговоров и выйдем оттуда, зачем оно нужно?".

То есть это определенная лазейка, своеобразный пас россиянам. Мол, давайте говорить, конечно, при условии, что вы выйдете из Украины.

Однако нужно понимать еще одно – переговоры могут длиться месяцами, и к чему они могут привести, никто не знает. Американцы в этом вопросе занимают более сильную позицию, потому что умеют держать удар и вести переговоры долго, истощая противника. Кроме того, сейчас время играет именно на США и против России, у которой заканчивается техника, комплектующие и микросхемы.

Какими могли бы быть переговоры

Ступак добавил, что переговоры непосредственно Байдена и Путина после всего, что произошло, представить сложно. Ведь российский диктатор уже не сильный политик, а хромая утка, отработанный материал. Со стороны США переговоры с ним мог бы вести, например, советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан или руководитель Госдепа Энтони Блинкен. Сам Байден вряд ли бы сел за один стол с Путиным.

Что касается риторики таких переговоров, то стоит отметить, что достижения украинских военных на фронте позволяют американцам занимать более сильную позицию. Поскольку с началом полномасштабной войны Украина стала особенно важной для США, а американцы начали вкладывать в нее большие деньги, то каждая победа ВСУ, например, освобождение Харьковщины или правого берега Херсонщины, увеличивает стоимость этих инвестиций, и их начинают пересматривать по-новому.

"То есть они смотрят – украинцы подвинули россиян в Херсоне, это значит, что россияне слабеют, Украина набирает мышцы, то есть вероятность побед Украины в военном плане гораздо больше, чем, например, это было в июле. То есть вкладываться надо уже сейчас и еще больше", – объяснил Ступак.

Это в свою очередь добавляет политических дивидендов Байдену, и он может уже не просто общаться с Путиным, а выдвигать ему условия, при которых с ним могут говорить.

Я хочу сказать, что это не последнее условие. Чем больше наши военные будут выгонять (россиян – 24 канал), двигаться дальше, тем агрессивнее, циничнее будет риторика со стороны Соединенных Штатов. Они вообще не будут церемониться с Путиным, с его окружением, не будут брать их в расчеты,

– подытожил экс-сотрудник СБУ.

Полный стрим с Иваном Ступаком: смотрите видео

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