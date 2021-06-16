Встреча Байдена и Путина: что изменится для Украины

Мои выводы (оценки) о встрече Байдена и Путина: добрые намерения Байдена против циничных расчетов Путина (это про стратегический диалог между США и Россией). Далее читайте на украинском.

Певною мірою це стосується і головного меседжу Байдена – "є перспектива значно поліпшити наші відносини, не поступаючись цінностями".

Цікаво Путін проігнорував питання щодо України

Це трохи іронії й скепсису від мене

Хай спробують. Боюсь що вийде те саме, що і зі славнозвісним "перезавантаженням" американо-російських відносин при Обамі.

Байден та Путін провели зустріч / Колаж 24 каналу

Читайте Кремль зганьбився через незручні слова Путіна

По Україні – "обмінялися думками, є розбіжності"

Для нас такий підсумок скоріше добре, ніж погано. Певне зняття напруги між США і Росією – також скоріше добре, тому що тоді є шанс, що буде менше напруги й на наших кордонах з Росією. Але це в ліпшому варіанті, і, на жаль, не гарантовано.

Як я і прогнозував, жодних проривів на цій зустрічі не відбулося.