Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, заметив, что международные партнеры должны снять запрет на удары по территории России западным оружием. Это поможет снизить боеспособность оккупантов.

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Нужны ракеты

Как подчеркнул Селезнев, для освобождения того же временно оккупированного Крыма Украине нужны дальнобойные ракеты. Те же американские ATACMS и немецкие Taurus, которые Берлин никак не передаст. Да и американских ракет мы не так много получили.

Странная вещь происходит. США имеют на вооружении этих ATACMS около нескольких тысяч. Мы получили где-то всего два десятка. При том самые старые версии, которые вряд ли смогут разрушить Керченский мост. Немецкие Taurus также актуальны. Они нужны уже. А когда получим – неизвестно. Возможно, будут какие-то добрые известия после визита Шольца к Байдену,

– сказал Селезнев.

Уже давно прошло время для заверения о поддержке и провозглашения различных беспокойств. Следует четко давать оружие и боеприпасы. Потому что, не дай Бог, если Украина упадет, то Россия пойдет дальше. Под атакой могут оказаться страны Балтии и Восточной Европы.

Я уверен, что Путин буквально мечтает, чтобы снова взять под контроль восточную часть Германии. Поэтому нет времени на промедление. Иначе может проиграть весь мир,

– заметил Селезнев.

Военная помощь Украине: коротко