Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що міжнародні партнери повинні зняти заборону на удари по території Росії західною зброєю. Це допоможе знизити боєздатність окупантів.

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Потрібні ракети

Як наголосив Селезньов, для звільнення того ж тимчасово окупованого Криму Україні потрібні далекобійні ракети. Ті ж американські ATACMS та німецькі Taurus, які Берлін ніяк не передасть. Та й американських ракет ми не так багато отримали.

Дивна річ відбувається. США мають на озброєнні цих ATACMS десь кілька тисяч. Ми отримали десь лише два десятки. При тому найстаріші версії, які навряд чи зможуть зруйнувати Керченський міст. Німецькі Taurus також на часі. Вони потрібні вже. А коли отримаємо – невідомо. Можливо, будуть якісь добрі звістки після візиту Шольца до Байдена,

– сказав Селезньов.

Вже давно минув час щодо запевнення у підтримці, проголошення різних застережень та занепокоєнь. Потрібно чітко давати зброю та боєприпаси. Бо, не дай Боже, якщо Україна впаде, то Росія піде далі. Під атакою можуть опинитися країни Балтії та Східної Європи.

Я впевнений, що Путін буквально марить, щоб знову взяти під контроль східну частину Німеччини. Тому немає часу на зволікання. Інакше може програти увесь світ,

– зауважив Селезньов.

Військова допомога Україні: коротко