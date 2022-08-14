Переговоры лидеров США и Китая форсировал визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник и оппозиционный политический деятель Марк Фейгин.

Достойного внимания россия не дождется от Китая ничего, кроме символической "поддержки", – Яковенко

Третьей мировой не будет

Фейгин убежден, что встреча состоится. Он напомнил, что накануне приезда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Джо Байден и Си Цзиньпинь говорили по телефону более двух часов.

"Скорее всего, они обо всем договорились: "Давай показывай символическое возмущение, не утрачивай лицо, и так далее. А мы с тобой потом все решим», – предположил он.

Что будет предметом договоренностей

По мнению российского правозащитника, одного обещания признания и непреклонности Китая как одного государства недостаточно. Безусловно, Си Цзиньпиню требуется гарантия соблюдения общеизвестного принципа "одна страна – две системы" и признания Тайваня частью Пекина. Однако сейчас, заметил Фейгин, говорится о более важных стратегических вещах.

Мне кажется, речь идет о каком-то глобальном договоре. Вроде того, который в свое время заключали Мао и Никсоном, составлявший Киссинджер, он был главным протагонистом проекта этого договора между Пекином и Вашингтоном. Предмет распределения – россия,

– считает Фейгин.

По его словам, это может быть долгое поэтапное соглашение, включающее в себя массу вещей. "Мы слышали еще при Трампе: "Надо сдерживать Китай, нельзя дать ему съесть россию. Он получит гигантские земли, возможности для экономического развития. Мне кажется, после войны они (США – 24 канал) сказали: "Пусть забирают, лучше Китай уже. С ним как-то договоримся. Но не с этими (россиянами – 24 канал)", – объяснил правозащитник.

Распределение зон интересов

Главная цель – распределить зоны интересов. "Вы не лезете туда, мы не лезем к вам. А если вы путем экономической экспансии будете выкручивать руки Москве – мы вам поможем: будем облагать санкциями, и куда они денутся?", – подчеркнул Фейгин.

Китай заинтересован в мягком, а не тотальном поражении россиян, чтобы взять их "тепленькими".

Я думаю, что почти обречена ситуация,

– сказал российский оппозиционер.

Китайцам безразлично на путина

Правозащитник подчеркнул, что режим путина – не вечен. Как и сам кремлевский диктатор, которому скоро исполнится 70 лет.

"Для китайцев это не имеет значения. Они взаимодействуют и с террористическими системами, и с демократическими. Они договорятся с любым (президентом россии – 24 канал). Если только часть россия не станет западноинтегрированной страной. Но пока мы этого не наблюдаем", – резюмировал Марк Фейгин.

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