Переговори лідерів США та Китаю форсував візит Ненсі Пелосі на Тайвань. Про це 24 каналу сказав російський правозахисник та опозиційний політичний діяч Марк Фейгін.

Варте уваги росія не дочекається від Китаю нічого, крім символічної "підтримки", – Яковенко

Третьої світової не буде

Фейгін переконаний, що зустріч відбудеться. Він нагадав, що напередодні приїзду спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань Джо Байден та Сі Цзіньпінь говорили телефоном понад дві години.

"Скоріше за все, вони про все домовилися: "Давай показуй символічне обурення, не втрачай обличчя, і так далі. А ми з тобою потім усе вирішимо", – припустив він.

Що буде предметом домовленостей

На думку російського правозахисника, однієї обіцянки визнання та непохитності Китаю як однієї держави замало. Безумовно, Сі Цзіньпіню потрібна гарантія дотримання загальновідомого принципу "одна країна – дві системи" та визнання Тайваню частиною Пекіна. Однак наразі, зауважив Фейгін, мовиться про більш важливі стратегічні речі.

Мені здається, мова йде про якийсь глобальний договір. На кшталт того, який свого часу укладали Мао та Ніксоном, який складав Кіссінджер, він був головним протагоністом проєкту цього договору між Пекіном та Вашингтоном. Предмет розподілу – росія,

– вважає Фейгін.

За його словами, це може бути довга поетапна угода, яка включає масу речей. "Ми чули ще за Трампа: "Треба стримувати Китай, не можна дати йому з'їсти росію. Він же отримає гігантські землі, можливості для економічного розвитку. Мені здається, після війни вони (США – 24 канал) сказали: "Нехай забирають, краще Китай вже. З ним якось домовимося. Але не з цими (росіянами – 24 канал)", – пояснив правозахисник.

Розподіл зон інтересів

Головна мета – розподілити зони інтересів. "Ви не лізете туди, ми не ліземо до вас. А якщо ви шляхом економічної експансії викручуватимете руки москві – ми вам допоможемо: обкладатимемо санкціями, і куди вони подінуться?", – підкреслив Фейгін.

Тож Китай зацікавлений у м'якій, а не тотальній поразці росіян, аби взяти їх "тепленькими".

Я думаю, що майже приречена ситуація,

– сказав російський опозиціонер.

Китайцям байдуже на путіна

Правозахисник підкреслив, що режим путіна – не вічний. Як і сам кремлівський диктатор, котрому незабаром виповниться 70 років.

"Для китайців це не має значення. Вони взаємодіють і з терористичними системами, і з демократичними. Вони домовляться з будь-яким (президентом росії – 24 канал). Якщо лише частина росія не стане західноінтегрованою країною. Але поки ми цього не спостерігаємо", – резюмував Марк Фейгін.

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