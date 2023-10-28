Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что эта встреча готовилась давно.

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Значение встречи

По словам Валерия Клочко, встреча лидеров двух стран представляется как налаживание торгово-экономических связей, поскольку говорится о большом товарообороте. Он составляет более 600 миллиардов долларов в год. А с Европой – 800 миллиардов. Поэтому Китаю важны отношения как с Европой, так и с США.

"Промежуточной была встреча между Джо Байденом и Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в прошлом году на Бали. Сейчас мы отмечаем ряд визитов в Китай американских представителей. В свою очередь Ван И сейчас работает в США. Китай пошел на встречу США контактировать и возобновлять отношения", – сказал руководитель аналитического центра.

Валерий Клочок о встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина: смотреть видео

Встреча именно на форуме – повод Си поехать в США без обязательств, подчеркнул аналитик. Но это позволяет ему лично пообщаться с американским президентом, услышать пожелания и сопоставить компромиссы.

Си Цзиньпин может ехать с определенными личными положениями. В частности, форум в Пекине, который посетил Владимир Путин, показывает, что Китай держит Россию на контакте – это первое. Второе – заявления Си по Тайваню могут свидетельствовать о его все еще претензиях на эти территории. Кроме этого может обсуждаться сотрудничество Китая с Ираном по нефти.

"На этом фоне выбивается грозящий ядерными испытаниями Путин, выход из договора о непроведении ядерных испытаний, встреча с террористами ХАМАС – это ряд действий, происходящих при молчаливом согласии Китая", – добавил аналитик.

То есть предстоящий саммит АТЭС важен. Его лидеры будут определять геополитическую конструкцию будущего мира.

Но, по моему мнению, это указывает на полный крах планов Путина, который когда-то пытался строить многополярный мир,

– отметил Клочок.

Подготовка ко встрече Байдена и Си: основное