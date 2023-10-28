Про це в розмові з 24 Каналом зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він відзначив, що ця зустріч готувалася давно.

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Значення зустрічі

За словами Валерія Клочка, зустріч лідерів двох країн подається як налагодження торгово-економічних зв'язків, оскільки мовиться про великий товарообіг. Він сягає понад 600 мільярдів доларів на рік. А з Європою – 800 мільярдів. Тому Китаю важливі відносини як з Європою, так і з США.

"Проміжною була зустріч між Джо Байденом та Сі Цзіньпіном в рамках саміту G20 минулого року на Балі. Зараз ми відзначаємо низку візитів до Китаю американських представників. У свою чергу Ван Ї зараз працює в США. Китай пішов на зустріч США контактувати і відновлювати відносини", – сказав керівник аналітичного центру.

Валерій Клочок про зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна: дивитись відео

Зустріч саме на форумі – привід Сі поїхати до США без зобов'язань, підкреслив аналітик. Але це дає можливість йому особисто поспілкуватися з американським президентом, почути побажання та зіставити компроміси.

Сі Цзіньпін може їхати з певними особистими положеннями. Зокрема, форум у Пекіні, який відвідав Владімір Путін, показує, що Китай тримає Росію на контакті – це перше. Друге – заяви Сі щодо Тайваню можуть свідчити про його все ще претензії на ці території. Крім цього може обговорюватися співпраця Китаю з Іраном щодо нафти.

"На цьому тлі вибивається Путін, який погрожує ядерними випробуваннями, вихід з договору про непроведення ядерних випробувань, зустріч з терористами ХАМАС – це низка дій, які відбуваються за мовчазної згоди Китаю", – додав аналітик.

Тобто майбутній саміт АТЕС важлвиий. Його лідери визначатимуть геополітичну конструкцію майбутнього світу.

Але на мою думку, це вказує на повний крах планів Путіна, який колись намагався будувати багатополярний світ,

– відзначив Клочок.

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