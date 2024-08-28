Как рассказали источники The Wall Street Journal, во время встречи французский лидер даже обсуждал возможность предоставления Дурову французского гражданства. Тогда основатель Telegram отказался от предложения Макрона. В то же время в 2021 году Дуров все же получил французское гражданство.

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Макрон лично встречался с Дуровым

В 2017 году, за год до встречи с Макроном, французские спецслужбы вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами провели совместную операцию. Люди, знакомые с этим делом, утверждают, что в ходе операции дул взломанный телефон Дурова. Шпионская операция, о которой также не сообщалось ранее, имела кодовое название "Фиолетовая музыка".

Французские службы безопасности были остро обеспокоены использованием "Исламским государством" Telegram для вербовки боевиков и планирования атак.

Годами компания игнорировала повестки и судебные постановления, присланные правоохранительными органами, они накапливались на электронном адресе компании, которую редко проверяли,

– рассказали журналисты со ссылкой на человека, близкого к Дурову.

В материале говорится, что нет никаких признаков того, что переговоры с Макроном или взлом телефона Дурова сыграли роль в его задержании. В то же время эти детали проливают свет на длительные и сложные отношения Дурова с Францией и ОАЭ.

К слову, ранее также появилась информация, что Павел Дуров с 2015 по 2021 годы посещал Россию более 50 раз. Это стало известно благодаря утечке из базы данных российской ФСБ.