Як розповіли джерела The Wall Street Journal, під час зустрічі французький лідер навіть обговорював можливість надання Дурову французького громадянства. Тоді засновник Telegram відмовився від пропозиції Макрона. Водночас у 2021 році Дуров все ж отримав французьке громадянство.

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Макрон особисто зустрічався з Дуровим

У 2017 році, за рік до зустрічі з Макроном, французькі спецслужби разом з Об’єднаними Арабськими Еміратами провели спільну операцію. Люди, знайомі з цією справою, стверджують, що в ході операції дув зламаний телефон Дурова. Шпигунська операція, про яку також не повідомлялося раніше, мала кодову назву "Фіолетова музика".

Французькі служби безпеки були гостро стурбовані використанням "Ісламською державою" Telegram для вербування бойовиків і планування атак.

Роками компанія ігнорувала повістки та судові ухвали, надіслані правоохоронними органами, що накопичувалися на електронній адресі компанії, яку рідко перевіряли,

– розповіли журналісти з посиланням на людину, близьку до Дурова.

В матеріалі йдеться, що немає жодних ознак того, що переговори з Макроном або злам телефону Дурова зіграли роль у його затриманні. Водночас ці деталі проливають світло на тривалі та складні відносини Дурова з Францією та ОАЕ.

До слова, раніше також з'явилася інформація, що Павло Дуров з 2015 по 2021 роки відвідував Росію понад 50 разів. Це стало відомо завдяки витоку з бази даних російської ФСБ.