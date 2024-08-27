Так, під час форуму "Україна 2024. Незалежність" глава держави зазначив, що політика нашої держави у питанні роботи месенджера має узгоджуватись із політикою країн Євросоюзу, інформує 24 Канал. Наразі затримання ніяк не впливає на роботу Telegram в Україні.

Дивіться також "Сильно насторожує": як арешт Павла Дурова вплине на криптовалюту, створену на основі Telegram

Telegram працює в Україні. Це так. А ті, чи інші кроки України відбуватимуться у консенсусі з політикою країн ЄС. Має бути погодження серед країн Євросоюзу у таких сенсетивних питаннях,

– зазначив Володимир Зеленський.

А щодо безпосередньо затримання Дурова, то Володимир Зеленський зазначив, що не знає деталі цієї справи.

"Скажу відверто – не знаю деталей справи. І, думаю, що ніхто не знає", – додав президент.

Що відомо про затримання Дурова

Ордер на арешт Дурова видала служба запобігання насильству щодо неповнолітніх (OFMIN) у рамках розслідування ймовірних злочинів, включно із шахрайством, торгівлею наркотиками, кіберзалякуванням, організованою злочинністю і сприянням тероризму.

Дурова затримали ввечері 24 серпня у Франції, просто в аеропорту. Його звинувачують у невжитті заходів щодо припинення злочинного використання його платформи.