Одной из главных тем в повестке дня будет война в Украине. К европейским коллегам онлайн присоединится украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

Смотрите также Украина завершила две реформы и достигла прогресса еще в трех: какую оценку представит Еврокомиссия

Евросоюз продолжит тренировку украинских военных

Высокопоставленное должностное лицо ЕС на условиях анонимности рассказал 24 Каналу, что ЕС уже подготовил 24 тысяч украинских военных. И хотя Евросоюз планировал тренировать 30 тысяч военных в год, это число увеличится.

Итак, сейчас 23 июня у нас еще есть шесть месяцев. Поэтому я думаю, что когда мы достигнем 30 000, наша цель будет идти дальше и научить еще больше солдат. Процесс подготовки будет продолжаться,

– рассказал высокопоставленный чиновник.

В частности, министры иностранных дел обсудят выделение финансов на Европейский центр подготовки.

Венгрия заблокировала транш из Европейского фонда мира

По словам высокопоставленного европейского чиновника, в понедельник министры примут решение пополнить Европейский фонд мира на 3,5 миллиарда евро. Однако Украине не стоит ожидать нового транша, поскольку Венгрия все еще его блокирует.

"Между странами-членами еще не достигнуто соглашение по этому поводу", – пояснил высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

Отметим, Венгрия блокирует помощь Украине через включение венгерского OTP-банка в спонсоры терроризма. Хотя Будапешт из-за этого блокировал и 11 пакет санкций, в конце концов, новые ограничения были приняты.

Снабжение боеприпасов

В понедельник министров ознакомят с процессом снабжения боеприпасами Украины, а также наращиванием оборонной промышленности Евросоюза. В настоящее время европейские партнеры уже доставили Украине более 220 000 амуниций и более тысячи ракет.

Так что очевидно, что есть прогресс, когда на это уже выделено более 2 миллиардов евро. И мы также продвигаемся в двух других направлениях программы по боеприпасам – по совместным закупкам и, наконец, по наращиванию европейского производства,

– сказал европейский чиновник.

Подготовка к саммиту мира

Также министры иностранных дел ЕС в очередной раз пошлют Украине сигнал поддержки. В частности, в ЕС поддерживается формула мира Владимира Зеленского. В Евросоюзе уважают суверенитет и территориальную целостность Украины и считают, что эти условия являются ключевыми для достижения мира.

Министры иностранных дел будут ожидать детали по поводу саммита мира, который украинская сторона планировала провести в июле. Пока в ЕС еще не знают дату проведения встречи.

"Саммит будет своеобразным знаком нашего международного согласия по этим вопросам. Поэтому сначала мы снова работаем над содержанием. В эту субботу в Копенгагене состоится важная встреча, а дальше увидим. У нас еще нет дать саммита, но мы должны тщательно подготовиться к нему, потому что мы очень хотим иметь более широкое международное присутствие", – рассказал высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Отметим, в эти выходные в Дании советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан для необъявленной встречи с представителями нескольких развивающихся стран, которые не осудили вторжение России в Украину. Это будет происходить по просьбе украинского правительства.

Собеседник 24 Канала заявил, что, прежде всего, Украина должна победить и ЕС на этом сосредоточен.

Среди прочего, министры иностранных дел рассмотрят отношения между Европейским Союзом и Латинской Америкой и Карибским бассейном, а также цифровую дипломатию. Ожидается, что министры обсудят ситуацию в Тунисе, Армяне и одобрят новый пакет санкций против Ирана.