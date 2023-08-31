Известно, что Дмитрий Кулеба поделится успехами на дипломатической арене. К европейским коллегам также присоединятся министр иностранных дел Нигера Хассуми Массуда и глава Экономического сообщества стран Западной Африки Бола Тинубу. Об этом передает корреспондент 24 канала.

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Мирная формула Зеленского и изоляция России

Украинский министр Дмитрий Кулеба проинформирует европейских коллег о:

переговоры в Джидде;

о предстоящем заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке;

то, как именно европейцы могут продвигать мирный план президента Зеленского.

Вчера (30 августа – 24 Канал) была больше военная и оборонная сторона. Сегодня (31 августа – 24 Канал) – более дипломатическая, не просто о войне, а о том, как закончить войну с точки зрения мирного плана, представленного президентом Зеленским,

– сказал высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Жозеп Боррель отметил, что мирный саммит в Саудовской Аравии был дипломатическим успехом из-за количества стран, принявших в ней участие. Это свидетельствует о еще большей обособленности России от других государств.

"Я думаю, что на международном уровне Россия становится все более и более изолированной. И тот факт, что Путин не захотел восстановить план экспорта зерна из Украины, безусловно, ослабил позицию России. Люди начинают понимать, что проблемы с продовольствием в мире созданы не нашими санкциями, а позицией России, не позволяющей экспортировать зерно из Украины", – сказал Боррель накануне встречи.

20 миллиардов евро для обеспечения ВСУ и спецтрибунал для Путина

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна рассказал, что сегодня министры обменяются мнениями по выделению 20 миллиардов евро для Европейского фонда мира. Эти деньги будут рассчитаны на помощь украинской армии в течение четырех лет.

Эстонский министр призвал продолжать поддержку Украины и не ожидать скорого завершения войны одним контрнаступлением.

На это нужно время. Мы не можем устать от этого. Это не военный фильм, который длится один или два часа, и теперь мы ждем конца, потому что хотим смотреть следующий фильм. Нет, это настоящая война, и мы должны поддержать украинцев. Они теряют своих лучших сыновей на поле боя,

– сказал он.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что агитировала свою страну думать о помощи Украине в долгосрочной перспективе, особенно в отношении Европейского фонда мира.

"Это то, о чем мы сегодня также говорим, как двусторонняя военная поддержка идет бок о бок с европейской поддержкой и как все это согласуется с экономической поддержкой, которая затем закрепляется в бюджете Европейского Союза", – сказала Бербок.

Кроме того, Эстония призвала найти правовой способ создания трибунала для руководства России.

"Для Эстонии также очень важно международное право, поэтому мы должны найти правовой способ, как сформировать специальный трибунал, который также будет рассматривать преступления агрессии руководства Путина и "тройки", – сказал Маргус Цахкна.

Расширение Евросоюза: это не вопрос дать

Также на заседание прибыл европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи. Он прокомментировал заявление президента Европейского Совета Шарля Мишеля о расширении ЕС до 2030 года. Еврокомиссар назвал такой сигнал от Рады "хорошей новостью".

Я не думаю, что этот вопрос дать. Я думаю, что это скорее вопрос воли, а также вопросы выполнения со стороны ЕС, а также выполнения со стороны наших стран-партнеров на Западных Балканах или других трех стран-кандидатов,

– сказал Варгее.

По его словам, Еврокомиссия готова сделать предложение о расширении и детали уже появятся в октябре 2023 года. В частности, это касается плана прогрессивной интеграции, который позволит государствам-кандидатам участвовать в некоторых политиках ЕС еще до присоединения.

"Это ускорит не только институциональную, но и реальную интеграцию людей и экономик в Европейский Союз", – сказал Варгее.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что успехи, которые Украина достигла в процессе евроинтеграции во время войны, являются "более чем впечатляющими".

Изменения в законодательстве, борьба с коррупцией, и все это в то время, когда на Украину каждый день падают беспилотники, ракеты, бомбы,

– сказала она.

ЕС планирует ввести санкции против хунты в Нигере

После переворота в Нигере на встречу министров приехали президент Эковас Бола Тинубу и министр иностранных дел Нигера Хассуми Массуду. После мятежа министр бежал в Нигерию, однако глава страны Мохаммед Базум до сих пор арестован.

"Сегодня была бы хорошая возможность поговорить о выборе, узнать больше об их планах, увидеть, как настроен африканский народ. Но это также возможность для нас пересмотреть нашу африканскую политику", – сказал Жозеп Боррель.

Дипломат отметил, что ЕС уже начал работу над конкретными рамками для введения санкции против переворота в Нигере.

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"Это правильный момент. Мы должны делать то, что должны. Мы должны наложить санкции на хунту в Нигере. Мы должны быть очень решительными в этом вопросе", – подчеркнул он.