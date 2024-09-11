Во время своих речей экс-президент критиковал администрацию Байдена. Пытаясь "очернить" конкурентку, политик не чурался откровенной лжи. Реакция Харрис на бред от Трампа завирусилась в сети.

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Трамп уличили во лжи

Одна из претензий Трампа к нынешней власти США заключается в том, что якобы она не умеет разговаривать с Путиным. Собственно из-за этого и стала возможной война в Украине, выразил уверенность республиканец.

В частности, он назвал Харрис "худшим переговорщиком", потому что, мол, через 3 дня после ее встречи с Путиным началось вторжение в Украину.

Они послали ее (Харрис – 24 Канал) вести мирные переговоры до начала этой войны. Через три дня он (Путин – 24 Канал) вошел и начал войну, потому что все, что они говорили, было слабым и глупым,

– заявил Трамп.

Однако сказанное Трампом не имеет ничего общего с реальностью, отметили в CNN.

Харрис не отправляли на мирные переговоры, и она никогда не встречалась с Путиным. На самом деле она встретилась с союзниками США, в частности президентом Украины Владимиром Зеленским, на Мюнхенской конференции по безопасности за несколько дней до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Путина на конференции не было.

К слову, Трамп уверен, что эти "дебаты были лучшими в его политической карьере".