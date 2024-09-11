Під час своїх промов експрезидент критикував адміністрацію Байдена. Намагаючись "очорнити" конкурентку, політик не цурався відвертої брехні. Реакція Гарріс на маячню від Трампа завірусилася у мережі.

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Трамп викрили на брехні

Одна із претензій Трампа до нинішньої влади США полягає у тому, що нібито вона не вміє розмовляти із Путіним. Власне через це й стала можливою війна в Україні, висловив упевненість республіканець.

Зокрема, він назвав Гарріс "найгіршим переговорником", бо, мовляв, за 3 дні після її зустрічі із Путіним розпочалося вторгнення в Україну.

Вони послали її (Гарріс – 24 Канал) вести мирні переговори до початку цієї війни. Через три дні він (Путін – 24 Канал) увійшов і почав війну, тому що все, що вони говорили, було слабким і дурним,

– заявив Трамп.

Однак сказане Трампом не має нічого спільного із реальністю, зазначили у CNN.

Гарріс не відправляли на мирні переговори, і вона ніколи не зустрічалася з Путіним. Насправді вона мала зустріч із союзниками США, зокрема президентом України Володимиром Зеленським, на Мюнхенській конференції з безпеки за кілька днів до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Путіна на конференції не було.

До слова, Трамп впевнений, що ці "дебати були найкращими у його політичній кар'єрі".