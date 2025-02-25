Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что группа лидеров европейских стран встретится в Лондоне 2 марта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Голосование в ООН все показало: Туск заявил, что Европа едина в вопросе Украины и анонсировал саммит

Нужно увеличить финансирование обороны

По словам Туска встреча нужна, чтобы обсудить совместные планы по обороне и безопасности.

Соответствующее заявление он сделал после встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Кроме этого, премьер Польши отметил, что Европейская комиссия готовит оборонный пакет, однако детали по этому разголосят позже. Это произойдет на специальном саммите лидеров Европейского Союза, запланированном на 6 марта.

На встрече также будут "британские друзья".

Я надеюсь, что эта большая мобилизация Европы, как государств-членов, так и Европы в целом, когда речь идет о финансировании обороны и безопасности, станет однозначным фактом,

– подчеркнул польский премьер.

Заявления о необходимости увеличения расходов на оборону Евросоюза звучали уже неоднократно. Это нужно на фоне резкого изменения риторики США.