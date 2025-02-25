Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що група лідерів європейських країн зустрінеться в Лондоні 2 березня. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

Дивіться також Голосування в ООН все показало: Туск заявив, що Європа єдина у питанні України й анонсував саміт

Потрібно збільшити фінансування оборони

За словами Туска зустріч потрібна, щоб обговорити спільні плани щодо оборони і безпеки.

Відповідну заяву він зробив після зустрічі із президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Крім цього, прем'єр Польщі зазначив, що Європейська комісія готує оборонний пакет, однак деталі щодо цього розголосять згодом. Це відбудеться на спеціальному саміті лідерів Європейського Союзу, запланованому на 6 березня.

На зустрічі також будуть "британські друзі".

Я сподіваюся, що ця більша мобілізація Європи, як держав-членів, так і Європи в цілому, коли мова йде про фінансування оборони і безпеки, стане однозначним фактом,

– наголосив польський прем’єр.

Заяви про необхідність збільшення витрат на оборону Євросоюзу звучали вже неодноразово. Це потрібно на тлі різкої зміни риторики США.