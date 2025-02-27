О беспокойстве в Европе рассказали дипломаты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Европа озабочена отсутствием ясности

По данным источников издания, 26 февраля на экстренной видеоконференции Макрон проинформировал европейских лидеров об итогах переговоров в США. Он отметил, что Трамп не предоставил никаких конкретных обещаний по механизму безопасности для Украины.

Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется,

– цитирует Politico одного из дипломатов.

В то же время в ЕС напомнили, что, несмотря на переговоры США и России по завершению войны, европейские столицы, в том числе Париж и Лондон, рассматривают возможность организации миротворческой миссии в Украине.

Гарантии, которые могли бы сделать невозможным новое нападение России, остаются одним из ключевых вопросов. Однако Трамп до сих пор не озвучил конкретную позицию, несмотря на это, что в ближайшее время может быть подписано соглашение о полезных ископаемых.

Это была пустая трата времени,

– заявил высокопоставленный чиновник ЕС по поводу визита Макрона в Белый дом.

Администрация Трампа дала понять, что США не планируют разворачивать войска в Украине, однако в Европе надеются на другие формы поддержки– в частности, противовоздушную оборону, военную логистику и разведданные.

Из-за неопределенности американской позиции ЕС пытается выработать общую стратегию. В воскресенье в Лондоне запланирована встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с лидерами ЕС, в ходе которой обсудят вопросы безопасности и обороны. Стармер также посетит Белый дом.

6 марта состоится заседание Европейского совета, а также рассматривается возможность назначения специального представителя ЕС для участия в будущих мирных переговорах.

Однако Трамп пока не выразил заинтересованности в привлечении европейцев к диалогу с Россией., что только усиливает напряженность между сторонами.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон и встретится с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры подпишут соглашение о редкоземельных полезных ископаемых. Зеленский постарается понять, или планируют продолжать поддержку Украины и какую помощь могут оказать.