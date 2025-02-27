Про занепокоєння у Європі розповіли дипломати. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Politico.

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Європа стурбована відсутністю ясності

За даними джерел видання, 26 лютого під час екстреної відеоконференції Макрон поінформував європейських лідерів про підсумки переговорів у США. Він зазначив, що Трамп не надав жодних конкретних обіцянок щодо механізму безпеки для України.

Тож, дійсно, стратегічна двозначність у цьому питанні зберігається,

– цитує Politico одного здипломатів.

Водночас у ЄС нагадали, що попри переговори США та Росії щодо завершення війни, європейські столиці, зокрема Париж і Лондон, розглядають можливість організації миротворчої місії в Україні.

Гарантії, які могли б унеможливити новий напад Росії, залишаються одним із ключових питань. Однак Трамп досі не озвучив конкретної позиції, попри те, що найближчим часом може бути підписана угода про корисні копалини.

Це була марна трата часу,

– заявив високопоставлений чиновник ЄС щодо візиту Макрона до Білого дому.

Адміністрація Трампа дала зрозуміти, що США не планують розгортати війська в Україні, проте в Європі сподіваються на інші форми підтримки – зокрема, протиповітряну оборону, військову логістику та розвіддані.

Через невизначеність американської позиції ЄС намагається виробити спільну стратегію. У неділю в Лондоні запланована зустріч прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з лідерами ЄС, під час якої обговорять питання безпеки та оборони. Стармер також незабаром відвідає Білий дім.

6 березня відбудеться засідання Європейської ради, а також розглядається можливість призначення спеціального представника ЄС для участі в майбутніх мирних переговорах.

Однак Трамп поки що не висловив зацікавленості у залученні європейців до діалогу з Росією, що лише посилює напруженість між сторонами.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон та зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Лідери підпишуть угоду про рідкісноземельні корисні копалини. Зеленський намагатиметься зрозумівти, чи США планують продовжувати підтримку України та яку допомогу можуть надати.