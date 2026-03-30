Украина готова к переговорам в любом формате, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонней встрече с США и Россией. Он подчеркнул, что переговоры "не зашли в тупик".

По словам президента, встреча постоянно переносится из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский встретился с королем Иордании: о чем говорили

Когда состоится трехсторонняя встреча Украины, США и России?

Зеленский заявил, что Украина готова встретиться с представителями США и России, и провести следующие переговоры. Он подчеркнул, что мир не должен забывать об этой войне.

Мы готовы встречаться, и неоднократно я это говорил, в любом формате, в любом месте, кроме России и Беларуси. Трехсторонняя встреча должна быть,

– отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Европу и США за поддержку и подчеркнул важность проведения следующих переговоров.

Зеленский пояснил, что встреча состоится как только США и Россия на это согласятся. По его словам, Кремль предлагал провести переговоры в Швейцарии или Турции.

В США сообщили, что переговорная группа пока не покидает пределы страны, а Россия отказалась от встречи в Америке.

Пусть Россия сдается, мы не будем. Мы должны организовывать трехстороннюю встречу и должны идти дальше по дипломатическому треку. Делать, по крайней мере, все для этого,

– отметил лидер Украины.

Зеленский также поблагодарил Вооруженные Силы Украины за успехи на фронте и отметил, что сейчас страна значительно сильнее чем за последние полгода.