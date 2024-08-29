Встреча министров финансов еврозоны в Будапеште, которую планировали провести в сентябре, могут отменить. Среди стран-членов растет возмущение относительно симпатии венгерского премьера Виктора Орбана к России.

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Происходят контакты между столицами

Министр государственных расходов и реформ Ирландии Паскаль Донохью, который будет председательствовать на встрече, на следующей неделе примет решение состоится она или нет.

Пока встреча запланирована на 13 сентября.

По словам одного из чиновников, происходят интенсивные контакты между столицами для оценки, сколько министров рассматривают возможность бойкота, несмотря на решение Донохью.

Переговоры между министрами финансов обычно происходят раз в месяц, но в стране, которая председательствует в ЕС на ротационной основе, – дважды в год.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер и его коллеги из Эстонии, Финляндии и Литвы уже дали понять, что не присоединятся к встрече, если она состоится в Венгрии.

До заседания Еврогруппы планируется провести несколько министерских встреч.