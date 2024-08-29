Зустріч міністрів фінансів єврозони в Будапешті, яку планували провести у вересні, можуть скасувати. Серед країн-членів зростає обурення стосовно симпатії угорського прем'єра Віктора Орбана до Росії.

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Відбуваються контакти між столицями

Міністр державних витрат і реформ Ірландії Паскаль Донох'ю, який головуватиме на зустрічі, наступного тижня ухвалить рішення відбудеться вона чи ні.

Поки зустріч запланована на 13 вересня.

За словами одного з посадовців, відбуваються інтенсивні контакти між столицями для оцінки, скільки міністрів розглядають можливість бойкоту, попри рішення Донох'ю.

Переговори між міністрами фінансів зазвичай відбуваються раз на місяць, але в країні, яка головує в ЄС на ротаційній основі, – двічі на рік.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер та його колеги з Естонії, Фінляндії та Литви вже дали зрозуміти, що не приєднаються до зустрічі, якщо вона відбудеться в Угорщині.

До засідання Єврогрупи планується провести кілька міністерських зустрічей.