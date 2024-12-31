Украинская сторона хотела узнать больше об условиях содержания пленных в России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Детали встречи омбудсманов

Особое внимание уделили условиям содержания военнопленных, доступа к медицинской помощи и посещению мест содержания представителями Международного комитета Красного Креста.

Омбудсманы затронули вопрос взаимного посещения военнопленных для улучшения условий их содержания. Также обсуждались шаги создания Россией смешанных медицинских комиссий, которые могли бы способствовать репатриации тяжелораненых и тяжелобольных.

Для Украины важно, чтобы Женевские конвенции были в приоритете и права человека были соблюдены. Поэтому подчеркиваю это во время каждой встречи!

– подчеркнул Лубинец.

Во время встречи также поднимались темы возвращения гражданских лиц, воссоединения семей, а также реализации других гуманитарных инициатив.