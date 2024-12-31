Українська сторона хотіла дізнатися більше про умови утримання полонених у Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця.

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Деталі зустрічі омбудсманів

Особливу увагу приділили умовам утримання військовополонених, доступу до медичної допомоги та відвідуванню місць тримання представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Омбудсмани торкнулися питання взаємного відвідування військовополонених для покращення умов їх утримання. Також обговорювалися кроки створення Росією змішаних медичних комісій, які могли б сприяти репатріації важкопоранених та важкохворих.

Для України важливо, щоб Женевські конвенції були у пріоритеті і права людини були дотримані. Тому наголошую на цьому під час кожної зустрічі!

– наголосив Лубінець.

Під час зустрічі також піднімалися теми повернення цивільних осіб, возз’єднання родин, а також реалізації інших гуманітарних ініціатив.