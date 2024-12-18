Уполномоченный Верховной Рады по правам человека одновременно отметил уменьшения случаев "физической бусификации", передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Нарушение прав защитников

По словам Лубинца, в течение 2024 года к нему обратились почти 4 тысячи действующих военнослужащих.

На первом месте – обращения, которые касались нарушенных прав на отпуск и на выплату помощи при ранении. Также были отдельные обращения относительно незаконных действий командиров.

К слову, недавно огласку получили факты издевательств над военными в 211-й бригаде. Сейчас омбудсмен не может назвать точное количество пострадавших. Он отметил, что еще с сентября текущего года были обращения по этой ситуации.