Встреча состоялась после Конференции по оборонно-промышленным индустриям. Перед началом дискуссий "за закрытыми дверями" Остин публично подтвердил поддержку Украины со стороны США.
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Встреча Остина и Умерова
Украина вернула более половины территории, захваченной Россией с начала ее неспровоцированного вторжения в феврале 2022 года. Так что мы будем поддерживать Украину надолго. Я уверен, что наши союзники и партнеры тоже будут там,
– заявил глава минобороны США.
В Пентагоне отмечают, что эта двусторонняя дискуссия базировалась на разговорах, состоявшихся в прошлом месяце (ноябрь – 24 Канал) в Киеве, и включала стратегические цели Украины на следующий год и долгосрочное видение будущих сил.
Остин подтвердил новый пакет военной помощи, включающий дополнительные боеприпасы для обороны Украины – артиллерийское и танковое вооружение, боеприпасы для стрелкового оружия.
Министр обороны Украины отметил важность проведения в Вашингтоне конференции развития оборонной индустрии, которая является продолжением Международного форума оборонных индустрий DFNC1, организованного осенью в Киеве. В Вашингтоне в этот раз собрались представители более 350 украинских и американских производств.
Украинское оружие, техника и технологии должно занять нишу россиян на рынке вооружения. Для этого нам нужна мощная Оборонная коалиция, чтобы объединить усилия по борьбе против российского террора. Увеличение способностей производства вооружения и техники в Украине – это также вопросы украинских и национальных интересов,
– заявил Рустем Умеров.
В пресс-службе Минобороны Украины отметили, что во время встречи стороны обсудили продолжение поддержки Украины со стороны США в 2024 году.
Отдельный фокус был сосредоточен на усилении противовоздушной обороны. Это особенно важно в зимний период.
В ходе дискуссии стороны подняли темы активизации строительства фортификационных сооружений. Рустем Умеров проинформировал Ллойда Остина о последних новостях в этом направлении.
Также во время встречи Министр обороны Рустем Умеров отметил, что отдельный приоритет на следующий год – это НАТО.
Помощь США для Украины: последние новости
- В Конгрессе США идет эпопея с выделением совместного пакета военной помощи для Украины и Израиля. Президент США Джо Байден пытался достучаться до Конгресса, который медлит с оказанием помощи Украине Он подчеркнул, что США не могут дать Владимиру Путину победить.
- Джо Байден 6 декабря обратился в Конгресс США, призывая его одобрить наконец запрос более чем на 100 миллиардов долларов. 60 миллиардов из этого предусмотрены на финансирование помощи именно нашему государству.
- Общественный деятель Валерий Клочок отметил, что сейчас президент США может повлиять на решение, но не из-за обращения, а консенсуса с республиканцами.