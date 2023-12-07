Встреча состоялась после Конференции по оборонно-промышленным индустриям. Перед началом дискуссий "за закрытыми дверями" Остин публично подтвердил поддержку Украины со стороны США.

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Встреча Остина и Умерова

Украина вернула более половины территории, захваченной Россией с начала ее неспровоцированного вторжения в феврале 2022 года. Так что мы будем поддерживать Украину надолго. Я уверен, что наши союзники и партнеры тоже будут там,

– заявил глава минобороны США.

В Пентагоне отмечают, что эта двусторонняя дискуссия базировалась на разговорах, состоявшихся в прошлом месяце (ноябрь – 24 Канал) в Киеве, и включала стратегические цели Украины на следующий год и долгосрочное видение будущих сил.

Остин подтвердил новый пакет военной помощи, включающий дополнительные боеприпасы для обороны Украины – артиллерийское и танковое вооружение, боеприпасы для стрелкового оружия.

Справка! Этот новейший пакет помощи в сфере безопасности стоимостью 175 миллионов долларов США включает, в частности, ракеты AIM-9M и AIM-7 для противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм и высокоскоростные противорадиационные ракеты также известны как HARM.

С начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты выделили Украине более 44,2 миллиарда долларов на помощь по безопасности.

Министр обороны Украины отметил важность проведения в Вашингтоне конференции развития оборонной индустрии, которая является продолжением Международного форума оборонных индустрий DFNC1, организованного осенью в Киеве. В Вашингтоне в этот раз собрались представители более 350 украинских и американских производств.

Украинское оружие, техника и технологии должно занять нишу россиян на рынке вооружения. Для этого нам нужна мощная Оборонная коалиция, чтобы объединить усилия по борьбе против российского террора. Увеличение способностей производства вооружения и техники в Украине – это также вопросы украинских и национальных интересов,

– заявил Рустем Умеров.

В пресс-службе Минобороны Украины отметили, что во время встречи стороны обсудили продолжение поддержки Украины со стороны США в 2024 году.

Отдельный фокус был сосредоточен на усилении противовоздушной обороны. Это особенно важно в зимний период.

В ходе дискуссии стороны подняли темы активизации строительства фортификационных сооружений. Рустем Умеров проинформировал Ллойда Остина о последних новостях в этом направлении.

Также во время встречи Министр обороны Рустем Умеров отметил, что отдельный приоритет на следующий год – это НАТО.

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