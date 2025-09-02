Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала отметил, что у Владимира Путина нет стратегических преимуществ для встречи с Си Цзиньпинем. Россия провалила летнее наступление в Украине – реального продвижения нет, а экономика России находится на грани коллапса.

Единственный способ России удержать позиции

"Талоны на бензин, скоро карточки на продовольственные товары, замораживание и государственное регулирование цен. Какое же там стратегическое преимущество и какие там стратегические возможности? Возможности лишь в том, что Китай продолжит помогать России. Вот за этим и едет Путин в Китай, чтобы попросить покорно Си, чтобы он продолжил ему хоть как-то помогать", – сказал Владимир Огрызко.

Он добавил, что сегодня помощь Китаю является единственным способом для России удержать позиции. Путин находится в экономической зависимости от Пекина. Если бы, условно говоря, завтра Китай отказался от сотрудничества с Россией и сосредоточился на торговле с Америкой и Европой, то Москва сразу оказалась бы на грани коллапса.

У Китая были бы колоссальные перспективы, как и у Запада. Когда ты имеешь возможности договариваться с местными властями об инфраструктурном развитии, обо всех этих других вещах, которые присущи цивилизованному человечеству, то ты от этого получаешь прибыль. А когда ты имеешь дело с дикой ордой, название которой "рашизм", то ты не имеешь ничего, ты постоянно имеешь проблемы,

– сказал Огрызко.

Он добавил, что товарооборот с Россией – это постоянные угрозы и риски. Ее партнерам стоит задумываться над тем, как защищаться от санкций. Если бы до китайского руководства дошла простая мысль, что выгоднее договориться с Западом и, так сказать, экономически "разделить" Россию, результат был бы гораздо быстрее.

"Если Китай говорит России "нет", у России уже ничего не остается. Она элементарно в экономическом плане развалится в течение двух-трех месяцев", – сказал Огрызко.

Как Китай помогает России?