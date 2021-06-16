Бывший депутат предположил, что таким образом президент США и глава Кремля могли прийти к согласию, чтобы обоим было комфортно. Однако не скажется ли это на отношениях с другими странами – неизвестно.
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"Я думаю, что они по меньшей мере сделали базовую договоренность. Путин пообещал вести себя прилично на мировой арене – никого не отравлять, не взрывать – а в обмен США обещают не вмешиваться во внутриполитический процесс России", – пояснил Пономарев.
По словам бывшего депутата Госдумы, президенты еще перед встречей заявляли, что намерены договориться о новых правилах игры. Байден на пресс-конференции сказал, что надо подождать 3 – 6 месяцев, чтобы понять все.
То есть дается испытательный срок. Если в течение этого времени ничего не будет происходить, то эта договоренность работает,
– подчеркнул Пономарев.
Экс-депутат Госдумы предположил, о чем договаривались Путин и Байден: видео
Встреча Байдена и Путина: главное
- 16 июня состоялась встреча в Женеве – в старинной вилле La Grange. Она длилась несколько часов.
- Было 2 формата события: узкий и расширенный.
- Что интересно, команда Джо Байдена и сам президент отказались от совместной пресс-конференции по результатам встречи. Они вышли к журналистам отдельно и в разное время.
- Байден якобы хотел отреагировать на скандальные высказывания Путина, если бы такие вдруг были.