Ексдепутат припустив, що у такий спосіб президент США та очільник Кремля могли дійти згоди, аби обом було комфортно. Однак чи не позначиться це на відносинах з іншими країнами – невідомо.
До теми Байден і Путін дали пресконференції після зустрічі: головні тези
"Я думаю, що вони щонайменше зробили базову домовленість. Путін пообіцяв поводити себе пристойно на світовій арені – нікого не отруювати, не підривати – а в обмін США обіцяють не втручатися у внутрішньополітичний процес Росії", – пояснив Пономарьов.
За словами ексдепутата Держдуми, президенти ще перед зустріччю заявляли, що мають намір домовитися про нові правила гри. Байден на пресконференції сказав, що треба почекати 3 – 6 місяців, аби зрозуміти все.
Тобто дається випробувальний термін. Якщо протягом цього часу нічого не буде відбуватися, то ця домовленість працює,
– наголосив Пономарьов.
Ексдепутат Держдуми припустив, про що домовлялись Путін і Байден: відео
Зустріч Байдена і Путіна: головне
- 16 червня відбулась зустріч у Женеві – у старовинній віллі La Grange. Вона тривала декілька годин.
- Було 2 формати події: вузький і розширений.
- Що цікаво, команда Джо Байдена та сам президент відмовилися від спільної пресконференції за результатами зустрічі. Вони вийшли до журналістів окремо та в різний час.
- Байден нібито хотів відреагувати на скандальні висловлення Путіна, якби такі раптом були.