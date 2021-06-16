Ексдепутат припустив, що у такий спосіб президент США та очільник Кремля могли дійти згоди, аби обом було комфортно. Однак чи не позначиться це на відносинах з іншими країнами – невідомо.

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"Я думаю, що вони щонайменше зробили базову домовленість. Путін пообіцяв поводити себе пристойно на світовій арені – нікого не отруювати, не підривати – а в обмін США обіцяють не втручатися у внутрішньополітичний процес Росії", – пояснив Пономарьов.

За словами ексдепутата Держдуми, президенти ще перед зустріччю заявляли, що мають намір домовитися про нові правила гри. Байден на пресконференції сказав, що треба почекати 3 – 6 місяців, аби зрозуміти все.

Тобто дається випробувальний термін. Якщо протягом цього часу нічого не буде відбуватися, то ця домовленість працює,

– наголосив Пономарьов.

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