Путин встретился с Асадом: о чем говорили диктаторы

Глава России Владимир Путин провел встречу со своим коллегой из Сирии Башаром Асадом. Они встретились в Москве.

В российских СМИ осветили информацию, о чем говорили Путин и Асад, информирует 24 Канал.

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Встреча Путина и Асада

О том, что Путин встретился с президентом Сирии Асадом в Москве, российские медиа начали писать утром 25 июля.

Однако сама встреча между политиками состоялась накануне вечером, а именно 24 июля.

В российских СМИ обнародовали кадры со встречи политиков. Собственно, во время их дискуссии Путин сказал, что "ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, в частности в Сирии".

Путин отметил, что касается их торгово-экономических отношений, то "вопросов здесь очень много, есть перспективные направления". Также он выразил радость от встречи с Асадом.

Башар Асад в свою очередь также отметил, что рад видеть Путина. По его словам, его визит совпадает с юбилеем становления дипломатических отношений между их странами.

В ходе прошедших десятилетий наши страны прошли очень сложные испытания. Эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран. Однако за все это время отношения между нашими странами сохраняли свой уровень доверия и это показатель зрелости наших народов,

– заявил Асад.

По его словам, "учитывая те события, которые происходят в мире и в целом евразийском регионе", их встреча является важной для обсуждения всех деталей развития этих событий, для обсуждения возможных перспектив и сценариев.

Встреча Путина и Асада: смотрите видео

Известно, что Путин и Асад не подписывали никаких документов по итогам переговоров в Кремле. Об этом со ссылкой на заявление Пескова, пишут российские телеграмм-каналы.

Добавим, что последний раз Путин и Асад говорили 23 марта после теракта в "Крокус сити холле". Тогда их общение происходило в телефонном режиме. Тогда Асад осудил эту атаку, подчеркнув, что сирийские граждане разделяют боль и скорбь российского народа. В частности, в российских СМИ пишут, что тогда лидеры договорились об "активизации контактов как в сфере антитеррора, так и по всем другим направлениям".

А вот последняя личная встреча президентов России и Сирии состоялась 15 марта прошлого года также в Кремле.