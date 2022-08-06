В эфире 24 канала политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал, что путин на самом деле в определенной степени зависят от Эрдогана, который сегодня имеет более сильную позицию.

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По его словам, путин – это умирающая империя. Он пока еще не проиграл войну против Украины, но безусловно погряз в ней. Всё пошло не по его сценарию. Тем временем Эрдоган – главный победитель последних месяцев и, наверное, лет. Это ведь человек, у которого получилось все то, что он планировал. Даже то, что часто казалось нереальным.

Он выбрал себе именно стратегию – в определенном смысле восстановление Османской империи. Однако иначе – не так, как путин. Не путем захвата земель, а путем политического и экономического влияния,

– объяснил Михаил Шейтельман.

Политтехнолог отметил, что во всех турецкоязычных странах можно найти много сетей турецких гостиниц, энергетических компаний и турецких интересов. Это все то, чем занимается Эрдоган.

Встреча в Сочи

Михаил Шейтельман объяснил, что у путина во время встречи с Эрдоганом было много просьб.

"Чего хочет пути мы знаем. Он хочет немедленных переговоров. Хочет перемирие. Хочет закрепиться на оккупированных территориях. А Эрдоган готов подыграть путину, потому что он хочет выступить миротворцем", – объяснил Михаил Шейтельман.

Он отметил, что слова турецкого президента о "не будет победителя" звучали только потому, что он был в Сочи. Если бы Эрдоган приехал в Киев, он сказал бы, что украинцы будут победителями.

Визит Эрдогана в Украину.

По мнению политтехнолога, визит Эрдогана обязательно состоится, потому что ему это очень нужно, ведь это очень красиво. Это человек красивых жестов, который сейчас демонстрирует свою силу, а также еще и отчаянно смел.

Он сложным путем шел к власти, не так, как путин. Он не был каким-нибудь мелким агентом КГБ. Он сложным путем пришел к власти и получил ее. Он реально и по-настоящему самый популярный в Турции лидер. Именно поэтому решится на любые смелые шаги и будет их осуществлять,

– рассказал Михаил Шейтельман.

"У него были смелые заявления о поддержке Украины и до войны. Именно Эрдоган решился давать нам "Байрактар" еще до войны, когда никто не давал никакого оружия. Однако не надо думать, что он на нашей стороне. Он совершенно на своей стороне. Он только за Турцию и Османскую империю. Придерживается только своих собственных интересов", – объяснил Шейтельман.

По словам эксперта, сегодня интересы Украины и Турции совпадают сильнее интересов России и Турции. Только потому турецкий президент наш ситуативный союзник.

Сможет ли Эрдоган договориться о прямых переговорах Зеленского и Путина.

Михаил Шейтельман считает, что не сможет. Путин готов идти на переговоры только тогда, когда знает, что может выйти из ситуации с "победой". Между тем, Украина, Зеленский и вообще политическое руководство – не готовы дать российскому диктатору добиться успехов и не пойдут ему на уступки.

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