Это 24 Каналу отметил заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко. По его словам, это был визит с "низким политическим статусом".

Читайте также "Перемирие с нюансами" и благодарность Трампу: главное из заявлений Путина о войне в Украине

"Мы можем прийти к выводу, что это был визит с низким политическим статусом. Он срочно понадобился Путину для того, чтобы сыграть роль марионетки, мебели. Потому что Путин не мог выйти на пресс-конференцию и заявить: "Я отвечаю на предложение США и Украины о перемирии", – сказал он.

Для чего Лукашенко нужен Путину

Павел Латушко отметил, что встреча Путина и Лукашенко была нужна для того, чтобы демонстративно осуществить обмен ратификационными грамотами по договору о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью в рамках так называемого союзного государства. Этот договор имеет стратегическое значение.

Он в значительной степени ущемляет военный, внутриполитический и территориальный суверенитет Беларуси. Потому что этот договор определяет председательство вооруженных сил России на территории Беларуси, дает право вводить эти войска без каких-либо поводов,

– объяснил он.

Путин сделал это демонстративно, чтобы дать всему миру месседж о том, что Беларусь находится под его контролем. Он хочет показать и Украине, и Европе, и США, что контролирует стратегическую территорию с точки зрения создания угроз.

Следующая цель – обсуждение учений России и Беларуси "Запад-2025", которые будут самыми крупными за всю историю их проведения. Кроме того, Лукашенко нужен Путину как пропагандист. Он постоянно делает множество противоречивых, несвязанных, нелогичных заявлений.